Mit 69 Sachen

Langenhagen. Der Blitzeranhänger hat seine neue Position im Sonnenweg bezogen, nachdem er eine verlängerte Standzeit in der Konrad-Adenauer-Straße gegenüber dem Schulzentrumsparkplatz verbracht hat. In den ersten zehn Tagen gab es dort bei 28.503 gemessenen Fahrzeugen 1.003 Verstöße, in den nächsten zehn Tagen waren bei 32.006 Messungen "nur noch" 731 zu schnell unterwegs. Allerdings immer noch mit Geschwindigkeiten bis zu 69 Stundenkilometern (30 Stundenkilometer sind erlaubt).