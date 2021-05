Mit 82 Sachen geblitzt

Langenhagen (ok). 1.622 Geschwindigkeitsüberschreitungen in 14 Tagen. An der Konrad-Adenauer-Straße sind mit dem neuen Blitzer-Anhänger der Stadtverwaltung eine Menge Verstöße registriert worden. Der Negativ-Spitzenreiter ist mit 82 Stundenkilometern durch die 30er-Zone gebrettert und kann sich jetzt auf ein saftiges Bußgeld und ein Fahrverbot einstellen. Aktuell steht der Anhänger übrigens am Reuterdamm und blitzt die Fahrzeuge, die aus Richtung Isernhagen nach Langenhagen zu schnell unterwegs sind.