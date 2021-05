Mit 99 Sachen unterwegs

Langenhagen. Der Blitzeranhänger steht jetzt in der Heinrich-Heine-Straße vor Hausnummer 18 in Fahrtrichtung Hackethalstraße. Am vorigen Standort Reuterdamm war die Anzahl der Verstöße überschaubar; bei 59.921 gemessenen Fahrzeugen gab es 238 Verstöße, allerdings waren hier die Geschwindigkeitsüberschreitungen teilweise sehr deutlich. Maximal gemessen wurden hier satte 99 Stundenkilometer.