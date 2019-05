Mit Bahn und Rad

Langenhagen. Der ADFC Langenhagen lädt - in einer Kooperation mit dem ADFC Minden - alle Gäste und alle Mitglieder zu einer Mitfahrt auf eine sehr schöne, 33 Kilometer lange Radtour von Minden nach Stadthagen ein. Der Treffpunkt zur An- und Abfahrt mit der Bahn ist am Sonntag, 19. Mai, um 9.30 Uhr am Bahnhof Langenhagen-Mitte: Die Mitfahrt auf der Radtour selber ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Selbst zu kaufen / selbst zu bezahlen sind die Fahrkarten (Fahrrad-Fahrkarte Nahverkehr sowie etwa Niedersachsen-Gruppen-Personen-Ticket) sowie die Einkehr. Weitere Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de.