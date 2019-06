Mit Cocktails, Eismann und Live-Musik

Medizin Mobil feiert 25-jähriges Jubiläum am 29. Juni

Langenhagen. Die Medizin Mobil wird 25 Jahre alt. Die Medizin Mobil veranstaltet am Sonanbend, 29. Juni, von 12 bis 20 Uhr eine Feier zu ihrem 25-jährigen Firmenbestehens am Straßburger Platz in Langenhagen. Alle Freunde, Nachbarn, Bewohner, Angehörige und die Öffentlichkeit sind neben den etwa 500 geladenen Gästen bei dieser Veranstaltung herzlich Willkommen. Die Besucher erwartet ein Rahmenprogramm mit DJ und Live-Musik, Imbiss, einen Eismann und einen Cocktailservice. Es wird auch für die Unterhaltung unserer kleinen Gäste mit einer Hüpfburg und Kinderschminken gesorgt.Das Familienunternehmen will damit mit allen Patienten und Freunden auf das 25-jährige Bestehen anstoßen! „Bei der Eröffnung im Juni 1994 hätte niemand auch nur zu träumen gewagt, dass die Medizin Mobil einmal so groß wird und 25 Jahre später mit mehr als 320 Mitarbeitern wird feiern können. Wir freuen uns daher umso mehr auf dieses tolle Ereignis“, so Aleksandr Vogelsang, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens als Vertreter der zweiten Generation im Familienunternehmen. „Wir freuen uns, dass auch der Bürgermeister Langenhagens, Mirko Heuer, als Gast auf unserer Feier sein wird. Dies bedeutet uns viel!“ betont Vogelsang.