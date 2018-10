Mit dem Fahrrad gestürzt

Krähenwinkel. Auf dem Weg zur Schule kam einem 13-jährigen Schüler am Montag gegen 7.35 Uhr auf dem Radweg an der Ecke Walsroder Straße/Eichweg eine Frau auf einem Fahrrad entgegen. Sie fuhr auf der falschen Seite. Der Schüler musste ausweichen, stürzte hierdurch und verletzte sich an seiner Hand. Die Unfallverursacherin fuhr weiter, ohne sich um den gestürzten Schüler zu kümmern und ihre Personalien bekannt zu geben. Mit inem Rettungswagen wurde der Junge in ein Krankenhaus transportiert. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen insbesondere zur Unfallverursacherin geben? Der Aufruf richtet sich zielgerichtet an die Wartenden der Bushaltestelle „Eichstraße“, welche sich zum Unfallzeitpunkt dort aufhielten. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.