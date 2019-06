Mit der Faust

Godshorn. Streit am Weidenbruch am Freitagabend gegen 22.30 Uhr: Ein 55-Jähriger schlug sein 61-jähriges Opfer nach Auskunft der Poliztei mit der Faust mehrmals in Gesicht. Strafanzeige wurde gestellt; der 61-Jährige musste ambulant im Krenkenhaus behandelt werden.