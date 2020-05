Mit der Faust

Langenhagen (ok). Ein 31-Jähriger aus Gehrden hat nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 20.50 Uhr mit der Faust gegen eine Scheibe an der Haltestelle Stadtbahnhof geschlagen. Schaden: etwa 500 Euro. Er wurde am Langenforther Platz gestellt.