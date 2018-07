Mit der Faust ins Gesicht

Langenhagen. Ein Mann (37 Jahre, 2,6 Promille Atemalkohol) aus Langenhagen belästigte am Sonnabendmorgen gegen 4.25 Uhr an der S-Bahn am Straßburger Platz die Familie des Opfers und versuchte anschließend das Opfer (39 Jahre) aus Hamburg zu schlagen. Das Opfer wich aus und schlug sein Gegenüber mit der Faust in das Gesicht. Anschließend entwickelte sich ein Gerangel, das auf dem Boden endete. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.