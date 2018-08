Mit der Kutsche

Langenhagen (ok). Der Bürger- und Heimatverein Langenhagen lädt zu einer Busfahrt in die Lüneburger Heide ein. Geplant ist eine zweistündige Kutschfahrt und der Besuch des Heimatmuseums in Hermannsburg. Termin: Sonntag, 19. August. Anmeldeschluss ist der 14. August. Nähere Infos über Kosten und Abfahrt unter (0511) 6 04 61 60 oder j.miethe@bhv-langenhagen.de sowie unter (0511) 77 45 11 oder g.sellmann@bhv-langenhagen.de.