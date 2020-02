Mit einem Hauch von Adel

Silber-Tour führt am Mittwoch, 18. März, nach Celle

Langenhagen. Der Verein win bietet einen Ausflug nach Celle an. Die Teilnehmer werden einen königlichen Tag erleben: Entspanntes Chauffieren, Wissenswertes erfahren, Kulinarisches erleben und Zeit, die zum Bummeln bleibt!Die „Silber- Tour“ richtet sich besonders an Menschen im höheren Alter, die sich einen ruhigen Ausflug in die nähere Umgebung wünschen. Wenn vorhanden sollten Rollatoren mitgenommen werden, um das Gehen zu erleichtern und eine Sitzmöglichkeit dabei zu haben. Der Reisebus bietet genug Stauraum.Start ist am Quartierstreff Wiesenau um 9 Uhr. Dann macht sich die Gruppe gemütlich auf dem Weg, nicht in der königlichen Kutsche, sondern im komfortablen Reisebus. Da genug Sitzplätze vorhanden sein werden, trifft sich die Gruppe erst kurz vor der Abfahrt um 8:45 Uhr. In Celle angekommen bleibt Zeit für einen Spaziergang im Schlosspark, bis um 11 Uhr die Führung durch das Schloss beginnen wird (etwa 60 Minuten).Um Anschluss geht es gemeinsam zum Mittagessen in den Celler Ratskeller. Nach dem Mittagessen ist Gelegenheit für einen Bummel durch die Celler Altstadt mit den schönen Fachwerkhäusern, für 16 Uhr ist die Rückfahrt nach Wiesenau geplant.Der Preis liegt für Erwachsene bei 25 Euro, Mitglieder win 20 Euro.Anmeldeschluss ist der 11. März. Anmeldungen können in der Hauptstelle der KSG Hannover GmbH, Auf der Dehne 2c, 30880 Laatzen, in den Außenstellen vor Ort (in Langenhagen Walsroder Str 122) oder im Quartierstreff Wiesenau abgegeben werden. Die Plätze sind begrenzt. Nach Anmeldung erhalten Sie eine Zahlungsaufforderung. Information: Claudia Koch, (0511) 86 04-214, koch@ksg-hannover.de Der Anmeldeflyer ist auch auf www.win-e-v.de zu finden.