Kultkino in St. Paulus am Freitag, 18. Oktober

Langenhagen. Wie in jedem Jahr im Herbst hat der Gemeindeausschuss der St. Paulusgemeinde Langenhagen an der Hindenburgstraße 85 einen Film mit ernstem Hintergrund ausgesucht. Gezeigt wird der Film: „Bonhoeffer – Die letzte Stufe“. Der dramatische Film erzählt die Lebensgeschichte des christlichen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. Von seinem Glauben angetrieben und um dem Naziregime entgegenzuwirken, begibt er sich in die deutsche Spionageabwehr. Inmitten des zweiten Weltkrieges ringt er zwischen den christlichen Idealen und der praktischen Notwendigkeit und kommt zu der Erkenntnis, dass es moralisch verwerflicher sei, böse zu sein als Böses zu tun. Der Widerstandskampf endet für Bonhoeffer letztlich im Konzentrationslager. 'Bonhoeffer - die letzte Stufe' ist ein bewegender Film, der eine Geschichte vom Ringen, Glauben und der Selbsthingabe erzählt.Wie immer werden Getränke und ein kleiner Imbiss angeboten. Der Film beginnt am Freitag, 18. Oktober, um 17.30 Uhr.