Mit Eucharistie

Liebfrauengemeinde feiert zu Pfingsten Open-Air-Gottesdienste

Langenhagen. Zu den den beiden Pfingsttagen lädt die Gemeinde zu Open-Air-Gottesdiensten mit Eucharistiefeier ein, bei denen jeweils bis zu 90 Gottesdienstbesucher möglich sind. Seien Sie herzlich willkommen am Pfingstsonntag, 31. Mai, um 11 Uhr zur Heiligen Messe an der Zwölf-Apostel-Kirche, Weserweg 3, und am Pfingstmontag, 1. Juni, um 11 Uhr zum Familiengottesdienst an der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Straße 67.Wie für alle Gottesdienste der Gemeinde, wird auch hier um eine telefonische Anmeldung im Pfarrbüro unter der Telefon-Nummer (0511) 73 45 32 gebeten. Die Gottesdienste finden auch bei leichtem Regen statt, eine Verlegung in die Kirchen ist wegen der dort begrenzten Plätze nicht möglich. Bitte achten also auf wetterangepasste Kleidung achten und eigenen Mund-Nase-Schutz mitbringen. Die Vorabendmesse am Sonnabend, 30. Mai, um 18 Uhr in Liebfrauen und die Sonntagabendmesse am 31. Mai um 18 Uhr in Zwölf-Apostel finden wie immer in den Kirchen statt. Alle Gottesdienste werden ab sofort wieder mit Eucharistiefeier und Kommunionspendung gefeiert.