Mit Gartenzaun kollidiert

Kaltenweide. Während der Fahrt löste sich nach Auskunft der Polizei am Montag gegen 21.55 Uhr an der Weiherfeldallee ein Auto-Anhänger vom ziehenden Fahrzeug und kollidierte mit einem Gartenzaun. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zwei männliche Personen kuppelten den Anhänger wieder an und entfernten sich, ohne den

Unfall zu melden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.