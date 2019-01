Mit Hebel

Langenhagen (ok). Einbrecher haben zwischen Sonntag, 23. Dezwmber, und Freitag, 4. Januar, versucht, die Zugangstür der Sporthalle an der Petzelstraße am Flughafen mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam zu öffnen. Sie drangen nach Auskunft der Polizei nicht in die Sporthalle ein. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.