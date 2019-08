Mit Minigolf

Langenhagen (ok). Die Touristikabteilung des Langenhagener Motorclubs im ADAC (LMC) bietet einen Ausflug zum Silbersee mit Minigolfspiel an. Am Freitag, 13. September, beginnt das Spiel um 16.30 Uhr. Anschließend soll der Tag am Seeufer ausklingen. Bitte kurze Meldung an Detlef Noether unter der Telefonnummer (0160) 97 34 90 70. Der Clubabend wird am Donnerstag, 5. September, ab 19 Uhr im Restaurant „Elektra“ stattfinden.