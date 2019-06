Mit Pferd und Rad

Pfingstmontagausflug des RuF Engelbostel

Engelbostel. Am Pfingstmontag, 10. Juni, geht es los, der Reit-und Fahrverein Engelbostel lädt zum alljährlichen sehr beliebten Pfingstmontagausflug ein. Wie im jeden Jahr freuen sich schon jetzt alle Reiter und Fahrradfahrer auf die für Groß und Klein zu schaffende Feldmarkausflugrunde. Getroffen wird sich bei vorhergesagtem tollem Wetter um 9.30 Uhr am Vereinsgelände am Klusmoor. Weiter geht es in die Feldmärkte rings um die Engelbostel Wiesen und wie im jeden Jahr wird in der Schwarzen Heide eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Nach gerittener und geradelter Strecke werden sich alle Teilnehmer auch dieses Jahr bei Vereins Gastwirtin Maria bei kühlen Getränken und einer kleinen Stärkung zusammenfinden können.