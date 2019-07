Mit Pro Airport unterwegs

Langenhagen (ok). Noch freie Plätze gibt es für die Exkursion des Bürgerforums Pro Hannover-Airport am Sonnabend, 14. September, zum Airbus-Werk nach Hamburg. Auf dem Programm stehen auch eine Hafenrundfahrt und ein Spaziergang durch den alten Elbtunnel. Mitfahren kann jeder, der älter als 14 Jahre und nicht in der Mobilität eingeschränkt ist. Die Fahrt beginnt um 7.30 Uhr auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Klusriede am Berliner Platz. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Anmeldung bitte bis Sonnabend, 20. Juli, per E-Mail an Diver3L92@yahoo.de. Dabei müssen Vor- und Nachname, Geburtsdatum und -ort sowie Nationalität angegeben werden. Außerdem wird nach dem Status als Schüler, Student oder Rentner gefragt. Für die Führung durch das Airbus-Werk ist ein gültiger Personalausweis oder Reisepass notwendig.