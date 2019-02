Mit Scheuklappen?

Langenhagen (ok). Der Stadtplanungs- und Umweltausschuss berät in seiner Sitzung am Montag, 25. Februar, ab 18 Uhr über die Eingaben der Bürger sowie die Stellungnahmne der Verwaltung in Sachen Erweiterung Weiherfeld-Ost. Die Verwaltung möchte die Entwicklung nach Aussage von BBL-Fraktionschef Jens Mommsen vorantreiben. Mommsern: "Schulen, Horte und Kindergärten platzen aus allen Nähten, der Verkehr staut sich zu Stoßzeiten über Hunderte Meter, und die Verwaltung steht mit Scheuklappen davor." Erst im Herbst 2016 habe sich der Rat mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass das Weiherfeld für zehn Jahre nicht erweitert werden dürfe. Füt Wiirtschaftsförderer Jens Monsen ist das reine Polemik; die Flächen könnten jetzt zu einem "moderaten Kurs" zur Bevorratung erworben werden, um eine Entwicklungsoption zu haben. Die Infrastruktur müsse natürlich zunächst einmal stimmen. Im Siedlungsbeschränkungsbereich dürfen keine Flächen mehr ausgewiesen werden.