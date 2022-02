Mit Schraubendreher

Langenhagen (ok). Langfinger haben nach Auskunft der Polizei zwischen vergangenem Freitag und Mittwoch versucht, das Küchenfenster eines Wohnhauses am Röttgenweg mit einem Schraubendreher aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Er fand wahrscheinlich tagsüber statt, da die Rolläden in den Abendstunden heruntergelassen werden. Sie waren unbeschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.