Mit Stein eingeworfen

Langenhagen. Ein Vandale beschädigte nach Auskunft der Polizei am Mittwoch zwischen 17.45 und 19.30 Uhr einen weißen VW Golf an der Koperniskusstraße, in dem mit einem Stein das Glasschiebedach eingeworfen wurde. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.