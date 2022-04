Mit Steinen geworfen

Langenhagen (ok). Er wollte nur schichten und wurde daraufhin mit Steinen beworfen.Ein Radfahrer geriet nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 16 Uhr in einen Streit zwischen zwei anderen Verkehrsteilnehmern an der Walsroder Straße/Vahrenwalder Straße. Die Steine, die einer der Streithähne aus dem Gleisbett genommen hatte, verfehlten den Schlichter. Er konnte flüchten. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.