Mit Taschenlampe unterwegs

Langenhagen, Mit Taschenlampe auf den Spuren seltener Kröten und Echsen: Der NABU Langenhagen bietet für Sonnabend, 27. April, ab 21 Uhr eine Nachtwanderung über die Kugelfangtrift an. Die auch als Naherholungsgebiet beliebte Fläche im Norden Hannovers war zuletzt Schauplatz einer großangelegten Naturschutz-Maßnahme. Ziel war es, die Lebensräume für seltene Arten wie Kreuzkröte oder Zauneidechse zu optimieren. Am Sonnabenfdkönnen sich interessierte Teilnehmer über die erfolgten Arbeiten auf der einst als Truppenübungsplatz genutzten Fläche informieren. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos. Treffpunkt ist der Parkplatz am Silbersee (Einfahrt Bothfelder/ Langenforther Strasse). Um eine Voranmeldung wird unter (0511) 27 08 20 19 oder ricky.stankewitz@nabu-langenhagen.de gebeten.