Mitgeschleift

Langenhagen (ok). Der 58-jährige Fahrer eines Sattelschleppers streifte nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 14.45 Uhr am Ithweg zunächst einen Gartenzaun. Danach kam es zu Kollisionen mit einem abgestellten Ford Tourneo sowie einem Dacia Logan. Der Sattelauflieger schleifte den Ford Tourneo fünf Meter mit und beschädigte ihn stark. Der entstandene Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.