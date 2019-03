Isernhagen HB. Alle Mitglieder und Freunde des SoVD Isernhagen sind zur Mitgliederversammlung eingeladen. Sie findet am Sonnabend, 16. März, um 15 Uhr im Voltmers Hof, Burgwedeler Straße 143 in Isernhagen HB statt. Neben Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft steht als weiterer Punkt auf der Tagesordnung die Möglichkeit der Nachwahl zur Verstärkung des Vorstandes. Als Gastrednerin wird Frau März vom Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land unter anderem über die Pflegeversicherung berichten. Auch persönliche Fragen können in der Kaffeepause besprochen werden. Frau März wird eine „Musterwohnung mit technischer Assistenz“ erklären, die am 23. Mai vom Ortsverband besucht wird.Vom SoVD wird Herr Wulkopf, Vorsitzender des SPA Hannover-Land (sozialpolitischer Ausschuss) über aktuelle soziale Themen und die Vergabe der SoVD Plakette sprechen. Anmeldemöglichkeit zu den Zielen „Spargel & Moor“ und „Büsum 2020“ werden geboten.Anmeldungen unter Telefon (05 11) 73 75 71 oder online auf der Homepage unter http://www.sovd-isernhagen.de. Ein Fahrdienst für mobil eingeschränkte Personen wird angeboten.