Mitmachtheater

Langenhagen. Das Theater n der List gastiert am Freitag, 20. September, mit einem Mitmachtheater für Grundschulkinder, die stark sein wollen „Mona Schakalaka gegen den Rest der Welt“ im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz. Die Veranstaltungen für Kinder ab sechs Jahren und die ganze Familie beginnen ist um 16.00 Uhr. Der Eintritt beträgt zum Weltkindertag drei Euro und wird vom erzieherischen Kinder- und Jugendschutz unterstützt. Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 26. August, montags von 7.30 bis 18.30 Uhr, dienstags bis donnerstags 9 bis 17Uhr und freitags 9 bis 14 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse. Eine Reservierung der Karten ist zurzeit nicht möglich.