Mitsingen am Weltgebetstag

Langenhagen. Der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag in Langenhagen wird seit einigen Jahren musikalisch gestaltet durch den LieZaChor der katholischen Gemeinde Liebfrauen. Zu den Proben dafür sind auch immer alle Sängerinnen und Sänger aus Langenhagen eingeladen, die bei diesem Projekt mitsingen möchten. Am Mittwoch, 13. Januar, um 20 Uhr findet die erste offene Probe im Pfarrheim an der Karl-Kellner-Straße 67 statt. Dort werden auch die nächsten Probentermine bekannt gegeben. Wer an der ersten Probe verhindert ist, kann gerne später noch dazustoßen. Die weiteren Probentermine können dann bei der Chorleiterin unter mareike.koenigshofen@liebfrauen-gemeinde.de oder (0511) 3 57 15 58 erfragt werden.

In diesem Jahr wird der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag am Freitag, 6. März, um 18 Uhr in der Evangelisch-lutherischen Emmaus-Kirche am Sonnenweg 17 stattfinden.