Mitsingen beim Weltgebetstag

Langenhagen, Die Langenhagener Kirchengemeinden feiern am Freitag,1. März, um 18 Uhr den ökumenischen Gottesdienst zum Weltgebetstag in der Zwölf-Apostel-Kirche, Weserweg 3. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst durch die Band „Kreuz&Ton“ und den „LieZaChor“ der Liebfrauengemeinde. Der Chor lädt alle interessierten und singfreudigen Langenhagener Frauen und Männer herzlich ein mitzumachen! Die Chorproben sind am Mittwoch, 6. Februar, und 20.Februar, jeweils von 20 bis 22 Uhr im Pfarrheim der Liebfrauenkirche, Karl-Kellner-Str. 67. Die Generalprobe mit der Band ist am Mittwoch, 27. Februar, um, 20 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche. Alle Akteure treffen sich dann am Freitag, 1. März, um 17.00 Uhr zum Einsingen für den Weltgebetstag ebenfalls in der Zwölf-Apostel-Kirche. Bei Fragen und für weitere Informationen wenden Interessierte sich gern an die musikalische Leitung (mareike.koenigshofen@liebfrauen-gemeinde.de) oder an das Pfarrbüro der Liebfrauengemeinde (0511/734532).