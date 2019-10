Mitsingprobe

Langenhagen. Im letzten Jahr hatte der DRK-Ortsverein Langenhagen zusammen mit dem Shantychor "de Leineschippers eine Mitsingprobe organisiert. Diese Veranstaltung war ein voller Erfolg, einzig die bittere Kälte im letzten Dezember war ein kleiner Wehmutstropfen. Deswegen findet diese Mitsingprobe dieses Jahr bereits am 19. Oktober um 16 Uhr in einer Scheune in der Walrsroder Straße 189 statt.