Mitspieler gesucht

Weihnachtsmusical in der Elia-Kirchengemeinde

Langenhagen. Nach den Herbstferien beginnen die Proben für das Weihnachtsmusical der Elia-Kirchengemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße 33. Jeder – Kinder, Jugendliche, Erwachsene – alle werden benötigt und können gerne mitmachen. Die Vorbereitungen und Aufführung sind ein tolles Weihnachtsprojekt, bei dem Familien auch gemeinsam teilnehmen können. Wie in den vergangenen Jahren wird sonnabends ab 9.30 Uhr (beginnend am 26. Oktober, jeweils mit einem gemeinsamen Frühstück), die Aufführung wird am Heiligen Abend um 15 Uhr stattfinden. Das Stück ist „Auf dem Weg zum Stall“ ganz neu und wurde von Sebastian Stein extra für die Elia-Kirchengemeinde geschrieben. Wir freuen uns auf viele Mitspieler. Weitere Informationen und den Anmeldeflyer erhalten Interessierte in der Kirchengemeinde bei Diakonin Edit Szilágyi unter (0173) 3 82 86 65 und auf www.elia-kirchengemeinde.de.