Mitternachtssport

Langenhagen (ok). Es ist wieder Mitternachtssport in der Sporthalle der IGS Langenhagen angesagt. Angesprochen sind für das Fußballturnier Jugendliche im Alter 14 bis 21 Jahren; Einlass ist am Freitag, 8.November, ab 18 Uhr. Teilnahme nur mit Hallensportschuhen und nach persönlicher Anmeldung der kompletten Mannschaft (mindestens fünf Personen) unter alexander.pischel@maja-langenhagen.de, Facebook: Maja Langenhagen, Instagram: majalangenhagen oder mobil unter (0162) 2 17 40 38 bitte bis zum 7. November.