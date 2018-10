Mitternachtssport

Langenhagen. Das Turnier "Miiternachtssport" ist am Freitag, 9.November, in der IGS-Sporthalle Langenhagen, für Aktive ab 18 Uhr, Zuschauer dürfen ab 19 Uhr in die Halle. Teilnehmen können alle Jugendlichen aus Langenhagen im Alter von 14 bis 21 Jahren. Ein Team besteht aus mindestens fünf Aktiven. Die Anmeldungen sind möglich unter drei verschieden Optionen:

Facebook Maja Langenhagen, Mail: alexander.pischel@maja-langenhagen.de und Handy (0162) 2 17 40 38 Auf Teilnehmer und Besucher wartet ein gewohnt hochklassiges Fußballturnier. Nach dem Wechsel von Maja zu der GBA Langenhagen ist es die erste Veranstaltung nach diesem Trägerwechsel, das beliebte Programm wird somit fortgeführt.