Mitwirkende gesucht

Lebendiger Adventskalender in Engelbostel und Schulenburg

Engelbostel/ Schulenburg. Das Vorbereitungsteam für den „lebendigen Adventskalender“ in Engelbostel und Schulenburg sucht auch in diesem Jahr wieder Mitwirkende, die symbolisch ein Türchen öffnen und zu einer besinnlichen halben Stunde einladen möchten.Der Lebendige Adventskalender ist in der Martinskirchengemeinde Engelbostel/ Schulenburg zu einer schönen Tradition und einem festen Ritual in der Adventszeit geworden. Für einen Moment lassen die Besucher täglich um 18 Uhr das hektische Treiben hinter uns, um gemeinsam unter freiem Himmel Adventslieder zu singen, Geschichten zu hören und Gemeinschaft zu erleben.Interesse geweckt? Kontaktaufnahme bitte bis zum 9. November bei Beate Rehring, Telefon (0511) 74 14 74 oder Christiane Kiesé, Telefon (0511) 5 39 16 01 oder unter adventskalender@martinskirchengemeinde.de