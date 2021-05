Mobil testen

Langenhagen. Ein mobiles Schnelltestzentrum bietet die Oliven-Apotheke in Zusammenarbeit mit dem SC Langenhagen an der Leibnizstraße an. Geöffnet ist es von Dienstag bis Freitag zwischen 15.30 und 19.30 Uhr. Jeder kann vorbeikommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig und der Test kostenlos.