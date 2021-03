Mobile Impfteams für über 80-Jährige

Angebot nur für Senioren ohne Impftermin oder Platz auf der Warteliste

Langenhagen. Stadt Langenhagen und Region Hannover arbeiten zusammen, um über 80-Jährige Menschen aus Langenhagen durch mobile Impfteams der Region Hannover zu impfen. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Senioren über 80 Jahre, die noch keinen Impftermin oder Platz auf der Warteliste haben. „Wir bitten diese über 80-Jährigen oder deren Angehörige, bis nächsten Mittwoch im Seniorenbüro anzurufen“, sagt Doris Lange, Leiterin des Sozialamtes. Bis zum 31. März ist das Seniorenbüro dazu montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 14 Uhr telefonisch unter (0511) 7307-9323 erreichbar. Voraussichtlich werden die mobilen Impfteams nach Ostern an zwei Standorten in Langenhagen impfen. „Damit helfen wir den über 80-Jährigen, die ohne diese Unterstützung nicht geimpft würden“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. „Wir werden uns auch bemühen, Lösungen für mobilitätseingeschränkte Personen zu finden“, ergänzt Doris Lange. Alle Anrufer werden rechtzeitig über Ort und Zeitpunkt ihrer Impfung informiert. „Wer sich bis 31. März im Seniorenbüro meldet, wird nicht vergessen und geimpft“, beruhigt Lange.