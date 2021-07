Mobile Impfungen

"Johnson & Johnson" in Godshorn

Godshorn. Ein mobiler „Impfbus“ der Region Hannover macht am 17. und 19. August am Le-Trait-Platz in Godshorn halt - am Dienstag von 14 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr. Je nach Nachfrage und Situation vor Ort sind an beiden Tagen voraussichtlich jeweils bis zu 100 Impfungen möglich.Um den Status „vollständig geimpft“ zu erhalten, genügt eine Dosis von Johnson & Johnson. Nach Beschluss der Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern, die einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) folgen, soll der Impfstoff von Johnson & Johnson vor allem für Personen zum Einsatz kommen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Doch auch Personen unter 60 Jahren können nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoakzeptanz mit dem Impfstoff geimpft werden.Die Stadt Langenhagen wird die Region Hannover vor Ort durch Mitarbeitende der Abteilung Soziales unterstützen, den Bürgern auch bei allgemeinen Fragen zur Verfügung stehen.