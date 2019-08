Mobiltelefon gestohlen

Langenhagen. Unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr das Mobiltelefon eines 39-jähriger Mannes entwendet, während dieser im Silbersee schwamm. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Langenhagen zu wenden.