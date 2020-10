Mobltelefon unterschlagen

Langenhagen. Eine 35-jährige Frau vergaß am Dienstag ziwschen 14.30 und 14.35 Uhr ihr Mobiltelefon an der Kasse eines Supermarktes an der Hauptstraße. Wenige Minuten,nachdem sie es bemerkt hatte, war das Mobiltelefon bereits verschwunden. Eine Absuche und Nachfrage an der Kasse war negativ. Es besteht der Verdacht der Fundunterschlagung.