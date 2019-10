Moderne Heiztechnik optimieren

VHS-Vortrag am Mittwoch, 30. Oktober

Langenhagen. „Moderne Heiztechnik – energieoptimiert!“ Um dieses Thema dreht sich ein Vortrag am Mittwoch, 30. Oktober, um 18.15 Uhr in der VHS Langenhagen. In ihm erläutert ein unabhängiger Sachverständiger anhand von Praxisbeispielen, wie Heizsysteme umweltfreundlich, energieeffizient und kostensparend genutzt werden können.Viele Heizungsanlagen erzielen in der Praxis nicht die Effizienz, die man bei modernen Systemen eigentlich voraussetzt. Eine bundesweite Studie der Verbraucherzentralen zeigt, dass bei etwa zwei Drittel aller Anlagen Verbesserungsbedarf besteht. Das bedeutet Energieverschwendung, unnötige Umweltbelastung, zu hohe Heizkosten und auch Komforteinschränkungen.Der von der VHS Langenhagen in Kooperation mit dem Bereich Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Langenhagen und unabhängigen Energieexperten angebotene Vortrag findet in den Räumen an der Konrad-Adenauer-Straße 17 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.Weitere und auf das eigene System zugeschnittene Informationen gibt es weiterhin im Rahmen der kostenlosen Heizungsvisite. Bis zum 3. November können sich Interessierte für einen Check bei sich zu Hause anmelden – online auf www.gutberatenstarten.de oder telefonisch unter (0511) 22 00 22 88.