Modetrends für jedermann

Models ab 45 Jahren für Modeshow gesucht

Langenhagen (elr). Es werden noch Teilnehmer für die Ü-45 Model Aktion am Sonnabend, 26. Oktober, gesucht. Frauen und Männer ab 45 Jahren, die Spaß an frischer Mode haben, können sich für die Aktion unter Angabe Ihres Lieblingsmodegeschäftes im CCL bewerben. Bis zu 15 Teilnehmer werden per Losverfahren ausgewählt.Ab Freitag, 20. September, bis Freitag, 18. Oktober, findet die Bewerbungsphase unter info@modenschau.org statt. Für die Bewerbung werden folgende Daten benötigt: Name/Vorname, Wohnort, Telefon/E-Mail, Alter, Körpergröße, Konfektionsgröße, Jeansgröße, Schuhgröße und Lieblings-Modegeschäft im CCL.Die Finalisten erhalten am Sonnabend, 26. Oktober, kostenlose Modeworkshops live auf der Bühne und erlernen von einem professionellen Choreografen, wie man sich richtig auf der Bühne präsentiert. Dauer pro Workshop etwa eine Stunde ab 11.30, 13 und 14.30 Uhr.Die Finalisten präsentieren ab 16.30 Uhr die Mode aus ihren ausgewählten Modegeschäften live auf der Bühne.