Monster-Trucks und Stunts

Langenhagen (ok). Es wird an den nächsten beiden Sonntagen, 1. Mai, ab 14 Uhr und 8. Mai ab 11 Uhr spektakulär auf dem Famila-Parkplatz an der Hans-Böckler-Straße 60. Die Kort Brothers präsemtieren in ihrer Show Original-Monster-Trucks aus den USA, atemberaubende Motorrad-Stunts und -Sprünge sowie filigrane Autoartistik der Extraklasse. Die Preise für die Show liegen bei 15 Euro für Kinder und 20 Euro für Erwachsene.