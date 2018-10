Motorrad gestohlen

Langenhagen. Einbrecher verschaffen sich Zutritt zu einer freistehenden Garage eines Einfamilienhauses am Siebensternweg in Kaltenweide, indem sie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Zugangstür aufhebelten. Aus der Garage entwendeten sie unter anderem ein Schweißgerät, zwei Motorradhelme und ein Motorrad, Harley Davidson, Kennzeichen Hannover, Farbe: schwarz-weiß, weißer Streifen auf dem Tank, Typ FLSTC, Zeitwert etwa 20.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.