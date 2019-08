Motorroller gestohlen

Langenhagen. Spaziergänger haben am Sonnabendmorgen auf dem Feldweg in Verlängerung des Pestalozziweges einen Piaggio-Motorroller gefunden, der vermutlich mit einem Anhänger oder Transporter dorthin gebracht worden ist. Der Lack des Motorrollers war bereits angeschliffen. Es ist zu vermuten, dass dieser umlackiert werden sollte. Der Geschädigte aus Langenhagen hatte den Diebstahl in der Nacht zum Sonnabend bereits bemerkt, aber noch nicht bei der Polizei angezeigt. Hinweise nimmt die Polizei Langenhagen entgegen.