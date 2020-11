Mountainbike geklaut

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 9.30 udn 20 Uhr ein mit einem Kabelschloss gesichertes schwarz.gelb-blaues Mountainbike der Marke Zerro am Berliner Platz. Einem 59-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.