MTV fährt Rad

Engelbostel. Das Frühjahr beginnt, die Tage werden länger und die Temperaturen steigen. Die Zeit des „Beine-hoch-legens“ ist vorbei. Also Farräder fimachen, denn der MTV beginnt wieder mit seinen beliebten Radtouren. Die wöchentliche Mittwochabend-Radtour ist schon ein Klassiker geworden. Von Mittwoch, 24. April, an geht es wieder los. Gestartet wird jeweils um 18Uhr am Eingang des MTV-Sportgeländes. Alle radbegeisterten Mitglieder und auch Gäste sind herzlich willkommen mitzufahren. Gute Laune und Taschengeld (für einen Biergarten-Besuch) sind mitzubringen. Weitere Infos bei Lothar Zboron unter der Telefonnummer (0511) 74 18 00.