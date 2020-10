MTV verleiht Sportabzeichen

Engelbostel/Schulenburg. Die Verleihung der Sportabzeichen findet am Sonnabend, 7. November, um 15 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Engelbostel statt. Der Verein sorgt dafür, dass die Corona-bedingten Regeln AHA+L (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken+Lüften) strikt eingehalten werden. „Die Anzahl der Sportabzeichen-Absolventen ( 35 ) ist in diesem Sommer deutlich geringer ausgefallen ist als üblich. Dadurch ist die Problematik bezüglich der Personenzahl allein schon entschärft. Notfalls müssen wir in Gruppen aufteilen, sagt Annelore Schmidt, MTV Abteilungsleiterin Turnen und Gymnastik. „Wir werden eine Lösung finden, sodass ein Infektionsrisiko so gut wie ausgeschlossen werden. Ich freue mich auf euch“, ergänzt sie.