MTV verleiht Sportabzeichen

Engelbostel/Schulenburg. Die Sportabzeichen-Verleihung des MTV Engelbostel-Schulenburg für dieses Jahr findet am Sonnabend, 13. November, um 15 Uhr im MTV-Mehrzweckraum am Stadtweg 43 statt. Der Verein muss darauf bestehen, dass die 3G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet) eingehalten wird. Bei Betreten des Sportgeländes gilt die Maskenpflicht. Abteilungsleiterin Annelore Schmidt freut sich, wenn möglichst viele Teilnehmer bei der Verleihung anwesend sind, um das Sportabzeichen persönlich in Empfang zu nehmen.