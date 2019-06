Mühlenfest

Kaltenweide (ok). Treckerfahrten, Mühlenführungen, Mühlentropfen, Selbstverteidiung für Frauen und für Ältere mit Gehhilfen – das Mühlenfest scheint wieder eine runde Sache zu werden. Die Ortsarbeitsgemeinschaft lädt für Sonntag, 23. Juni, an die Bockwindmühle in Kaltenweide ein.