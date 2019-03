Müll

Kaltenweide (ok). Ein Problem, das es in ganz Langenhagen gibt: Ortsratsmitglied Michael Horn (Grüne) machte in der jüngsten Ortsratssitzung auf Dreck und Müll am Seestädter Platz aufmerksam. Ortsratsbetreuer Helmut Büch nahm die Anregung auf und versprach, sich darum zu kümmern.