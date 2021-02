Müllcontainer brennt

Langenhagen. Ein Müllcontainer ist nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 5 Uhr am Buschkamp in Brand geraten. Das Feuer wurde vollständig durch die Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.